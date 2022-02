Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een celstraf van een half jaar en twee jaar rijontzegging geëist tegen automobilist Levent K. (42). De man schepte op 19 november 2020 met zijn wagen de 14-jarige Jizairis toen die op de Mathenesserlaan in Rotterdam een zebrapad overstak. Het meisje viel met haar hoofd op een stoeprand en overleed vijf dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.