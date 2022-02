Het extreme geweld van Nederlandse militairen in Indonesië is nagenoeg onbestraft gebleven. Nederlandse rechters toonden in die tijd uitermate veel begrip voor de militairen en hun positie en er was vooral oog voor militaire belangen. Dat staat in het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, dat donderdag verschijnt.