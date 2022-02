Het Comité Nederlandse Ereschulden (KUKB) vindt dat het rapport over de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949 „weinig nieuws” bevat. „Zolang Nederland zichzelf niet expliciet aanwijst als dader van oorlogsmisdrijven is er geen nieuws. Dan blijft het bij opnieuw een poging om glad te strijken wat er in Indonesië is gebeurd”, zegt voorzitter Jeffry Pondaag van het comité.