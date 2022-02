Het verschuiven van financiële overheidssteun naar duurzame energieprojecten in het buitenland levert tot 30 procent meer banen op dan de bestaande steun voor fossiele energieprojecten. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau Cambridge Econometrics (CE). De denktank heeft in opdracht van Milieudefensie, Both ENDS en Oil Change International een analyse gemaakt over de vergroening van de exportsteun.