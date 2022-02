De nabestaanden van de in december 2010 vermoorde Heidy Goedhart hebben woensdag geschokt gereageerd op de vrijspraak van haar toenmalige partner Wim S. „Hij ontloopt nu zijn straf. Maar de straf van karma ontloopt niemand”, zei de zus van het slachtoffer over de afloop van het hoger beroep bij het hof in Den Haag.