Begeleiding voor wie Indië-rapport niet alleen aankan

Omdat diverse mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië de presentatie donderdag van het rapport over de dekolonisatie en het daarmee gepaard gaande geweld ongerust tegemoet lijken te zien, worden er begeleidingsprogramma’s aangeboden voor degenen die het te veel wordt of die er vragen over hebben. Dat meldt de welzijnsstichting voor Indische Nederlanders Pelita. Het hulploket van het Nederlands Veteraneninstituut werkt donderdag met een dubbele bezetting.