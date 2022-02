Het reisadvies voor Oostenrijk wordt met ingang van zaterdag 19 februari licht versoepeld. Vanaf dan geldt in de horeca, hotels en andere overnachtingsplaatsen de 3G-regel. Mensen komen daar dus binnen als ze volledig tegen corona zijn gevaccineerd, ervan genezen zijn of recent negatief zijn getest. Tot zaterdag geldt in de Oostenrijkse hotels, cafés en restaurants de 2G-regel (gevaccineerd of hersteld).