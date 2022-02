Luchtvaartmaatschappij KLM stopt met vliegen op Oekraïne omdat voor dat land reisadvies code rood is gegeven. De eerstvolgende vlucht naar de hoofdstad Kiev zou zijn in de nacht van zaterdag op zondag, maar die wordt niet uitgevoerd. Het besluit is niet alleen ingegeven door het nieuwe reisadvies maar ook op basis van een „uitgebreide veiligheidsanalyse”, aldus KLM.