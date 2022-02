De veiligheidssituatie in Oekraïne is voor Nederlander Bob Wouda, die met zijn Oekraïense vrouw en twee kinderen in Kiev woont, geen reden om te vertrekken. „Het leven gaat hier gewoon door”, zegt hij in een telefoongesprek met het ANP. „Ik zie geen noodzaak terug te keren naar Nederland.” Volgens hem denken meer Nederlanders in Oekraïne daar zo over.