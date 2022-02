„De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen.” Deze woorden op het schutblad van de roman ”Mensenkind” zijn allesomvattend en kernachtig. God maakt geen onderscheid tussen rijken en armen, voor Hem zijn we allemaal mensenkinderen. Hij ziet ons, en hoe rijk of arm we ook zijn, Hij wil ons inzetten in Zijn Koninkrijk.