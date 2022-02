De 27 lidstaten van de Europese Unie stemmen in met een „acute steunmaatregel” van 1,2 miljard euro voor Oekraïne. Door de dreiging van een Russische inval is veel kapitaal het land uitgestroomd en door Oekraïne’s onzekere economische en financiële stabiliteit wordt het steeds moeilijker en duurder voor Oekraïne om geld te lenen op de internationale kapitaalmarkten. Het land dreigt daardoor in geldnood te raken.