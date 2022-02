De hoge Amerikaanse inflatie heeft de beurzen in New York donderdag in het rood gedrukt. De geldontwaarding steeg in januari tot 7,5 procent op jaarbasis en dat was de hoogste waarde sinds bijna veertig jaar. Daarmee wordt ook de kans groter dat de Federal Reserve bij zijn volgende beleidsvergadering de rente met 0,5 procentpunt verhoogt.