De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in januari zo sterk gestegen dat de inflatie in de Verenigde Staten het hoogste niveau in circa veertig jaar heeft bereikt. Volgens nieuwe cijfers van de Amerikaanse overheid was het leven afgelopen maand gemiddeld 7,5 procent duurder dan een jaar terug. In december ging het nog om 7 procent. Daarmee is de inflatie zelfs harder aangetrokken dan economen in doorsnee hadden verwacht.