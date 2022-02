Vastgoedconcern Unibail wint op druk Damrak, Flow Traders keldert

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was donderdag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, dankzij een goed ontvangen handelsupdate. Ook andere vastgoedbedrijven als Wereldhave en Vastned merken dat het herstel uit de crisis vorig jaar is ingezet en wonnen terrein. Flitshandelaar Flow Traders moest het echter ontgelden na teleurstellende resultaten. Ook de cijfers van levensmiddelenconcern Unilever en staalproducent ArcelorMittal konden beleggers niet bekoren.