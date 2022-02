Vastgoedbedrijven merken herstel uit de crisis

Beursgenoteerde vastgoedbedrijven als Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en Wereldhave merken dat het herstel uit de crisis vorig jaar is ingezet, ondanks dat de corona nog altijd voor uitdagingen zorgt. URW spreekt in een handelsupdate vooral van een sterk herstel van de omzetten bij huurders „behaald in de extreem moeilijke context van Covid-19”. Bij Wereldhave is onder meer de balans versterkt en kwam er geld vrij voor het verbouwen van winkelcentra.