Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland overleggen donderdag in Berlijn over de conflicten tussen Moskou en Kiev. Het overleg van deze vier landen kreeg vorm op een internationale herdenking van D-day in 2014 in Normandië. Deze zogeheten Normandië-overleggroep slaagde er in 2015 in de strijd in Oost-Oekraïne te bezweren met akkoorden die in Minsk (Belarus) werden gesloten.