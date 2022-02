Bestuurders CDA en ChristenUnie steunen petitie tegen coronapas

Vijftig lokale bestuurders van ChristenUnie en CDA steunen het manifest Onverdeeld Open en de petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de coronapas. Dat schrijven Jaap Jan van Ingen (duo-raadslid voor het CDA in Lansingerland) en Frank Visser (fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Haarlem) in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad namens zo’n vijftig lokale bestuurders van beide partijen.