Betaalbedrijf Adyen was woensdag de smaakmaker in de AEX-index in Amsterdam. De cijfers van het snelgroeiende concern vielen goed bij beleggers, gezien de winst van 11,5 procent voor het aandeel bij de slotbel. Ook de resultaten van verffabrikant AkzoNobel zorgden voor een koerssprong. Verzekeraar Aegon en ABN AMRO gingen echter in de uitverkoop na teleurstellende handelsupdates.