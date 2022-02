Verzekeraar Aegon heeft het in 2021 veel beter gedaan dan een jaar eerder, maar had in het slotkwartaal nog altijd last van corona. Daardoor kwamen er meer levensverzekeringsclaims binnen bij het bedrijf. Omdat de aandelenbeurzen omhoog gingen en ook de commissies die Aegon vraagt stegen, daalde de operationele winst maar licht in de laatste drie maanden.