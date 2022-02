Van vertrouwen worden we beter

Met enige regelmaat google ik even ”corona Israël” of een andere combinatie van een land en het virus dat nu alweer twee jaar de wereld rondgaat. In één oogopslag zie je dan hoe het aantal coronavirusinfecties, ziekenhuisopnames, sterfgevallen en vaccinaties verloopt in de tijd in het betreffende land. Het interessante is dat je op deze manier een beeld krijgt hoe de pandemie, die geen grenzen kent, een verschillende uitwerking heeft in begrensde landen. Zo is Peru tot nu toe het land met relatief de meeste coronadoden: 634 per 100.000 inwoners. De VS zitten op 271, Nederland op 126 en Denemarken op 65. En dan komt vanzelf de vraag: waar worden deze verschillen door veroorzaakt? Het vinden van een antwoord daarop is van groot belang om te weten welk beleid het beste gevoerd kan worden om de volksgezondheid te beschermen bij pandemieën.