Knot: Inflatie blijft; eind 2022 renteverhoging ECB

Nederland en de eurozone zijn voorlopig waarschijnlijk nog niet van de hoge inflatie af. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) schat in dat de periode met verhoogde inflatie nog meer dan een jaar zal duren en gaat ervan uit dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het vierde kwartaal van dit jaar met een renteverhoging zal komen. Die voorspelling heeft het Nederlandse centralebankhoofd, die tevens een van de beleidsmakers is bij de ECB, gedaan in het tv-programma Buitenhof.