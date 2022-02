Eindelijk is de kogel door de kerk. Al jaren praatten we erover, maar kwam het er gewoon niet van. We fantaseerden over hoe leuk het zou zijn om eens als ‘voormalig’ gezin een korte vakantie te boeken. Dus met z’n vieren: mijn ouders, mijn zus en ik. Rond het vijftigste huwelijksjubileum zou een mooi moment zijn. Bijna lukte dat.