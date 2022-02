De gevolgen van de Russische troepenopbouw rond de Oekraïense grenzen zijn duidelijk voelbaar. Toch blijft een Amerikaanse theoloog in het door conflicten geteisterde land. Al was het alleen al vanwege de sterke band met de broeders en zusters in het geloof, die juist in moeilijke omstandigheden ervaren dat God hun enige Toevlucht is.