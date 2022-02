3G in Afrika

Geweerschoten, geruchten, generaals in legergroen op televisie. Dit 3G-patroon ontvouwde zich het afgelopen jaar in het ene na het andere Afrikaanse land, als het vaste procedé van een geslaagde coup. Sinds het leger in augustus 2020 in Mali de macht greep, volgden oneigenlijke machtsovernames in Tsjaad (april 2021), nog eens in Mali (mei 2021), Guinee (september 2021), Sudan (oktober 2021) en Burkina Faso (januari 2022). Een mislukte couppoging volgde deze week in Guinee-Bissau, Niger beleefde er één in maart 2021.