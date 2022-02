De olieprijzen gingen vrijdag verder omhoog, nadat donderdag al het niveau van 90 dollar per vat werd doorbroken. De prijzen worden verder aangejaagd door het koude winterweer in grote delen van de Verenigde Staten. De olieprijzen liggen op de hoogste niveaus sinds 2014. Kenners denken dat de prijzen kunnen stijgen tot 100 dollar of meer.