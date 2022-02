De aandelenbeurzen in Azië gingen vrijdag omhoog. Beleggers in Hongkong keerden terug van de viering van het Chinese nieuwjaar en waren positief gestemd, ondanks de stevige koersdalingen op Wall Street. Onder meer de financiële fondsen gingen vooruit in Hongkong. Ook in Tokio eindigde de handel in het groen, in aanloop naar het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten dat later op de dag wordt gepubliceerd.