Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, is in het vierde kwartaal verder doorgegroeid. In de laatste drie maanden van 2021 telde het platform voor tijdelijke video- en fotoberichten een vijfde meer gebruikers dan een jaar eerder. Beleggers reageerden opgelucht op de cijfers en het aandeel schoot in de handel nabeurs ruim 50 procent omhoog.