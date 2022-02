Mogelijk verband explosie bij bedrijf Nieuwegein met drugsvangst

De explosie bij een bedrijfspand op een industrieterrein aan de Laagraven in Nieuwegein eind augustus is vermoedelijke gerelateerd aan de drugsvangst van 3500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, eerder die maand. Dat meldt de politie donderdag. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen en werden begin augustus door de Belgische politie in beslag genomen. De bananen waren geadresseerd aan het bedrijf in Nieuwegein, waar ze uiteindelijk ook afgeleverd zijn.