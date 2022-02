Moederbedrijf Facebook ruim 230 miljard dollar minder waard

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp, is na de opening van de aandelenbeurzen in New York ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel ging ruim 25 procent onderuit na een zwaar tegenvallend kwartaalbericht van het socialmediaconcern. Het is in dollars de grootste waardedaling van een bedrijf ooit op één dag in de Amerikaanse beursgeschiedenis, meldt financieel persbureau Bloomberg.