De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw verhoogd. Daarmee wil de Britse centrale bank de inflatie bestrijden. Die kwam in december uit op het hoogste niveau in 30 jaar. Door een hogere rente wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.