Verdachte steekpartij Amsterdamse Pijp herinnert zich niets

De 30-jarige Mustapha S., die wordt verdacht van het neersteken van vijf mensen in de Amsterdamse wijk De Pijp, herinnert zich niets van het geweld. Dat verklaarde hij donderdag ten overstaan van de rechtbank in Amsterdam, die zijn strafzaak inhoudelijk behandelt. „Ik heb er geen herinnering aan, maar ik geloof de mensen die mij hebben verteld dat ik degene ben die dit heeft gedaan. Ik had wanen. Ik was de greep op de realiteit kwijt.”