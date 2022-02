Het aantal buitenlandse toeristen dat vorig jaar Nederland bezocht is nog lager uitgekomen dan in het eerste coronajaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werden ruim 6 miljoen internationale gasten verwelkomd. Dat betekende een daling van 14 procent in vergelijking met 2020. Afgezet tegen 2019, het laatste jaar voor corona, lag het internationaal toerisme 69 procent lager.