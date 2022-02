Beleggers in Amsterdam hebben de verhoogde winstverwachting van AMG positief ontvangen. De metalenspecialist schroefde de winstverwachting voor de tweede keer in korte tijd op, dankzij de hoge prijs van de voor elektrische auto’s belangrijke grondstof lithium. Met AMG voorop eindigde de MidKap duidelijk in de plus. De AEX boekt een minieme winst. Beleggers reageerden onder andere op nieuwe Europese inflatiecijfers.