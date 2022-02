De prijzen van benzine en diesel in Duitsland zijn naar records gestegen door de hoge olieprijzen. In België worden eveneens records aangetikt. Ook in Nederland zijn de brandstofprijzen naar nooit eerder geziene hoogten geklommen. De Duitse en Belgische prijzen liggen nog wel altijd lager dan die in Nederland, dus blijft het voor Nederlandse automobilisten voordelig om over de grens te tanken.