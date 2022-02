Premier Mark Rutte heeft in Kiev overleg gevoerd met zijn Oekraïense ambtgenoot Denys Sjmychal. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was de oplopende spanningen met Rusland. Daarbij sprak Rutte de hoop uit dat de situatie weer zou afkoelen en de sancties die voorbereid worden niet nodig zullen blijken. „Er is nog hoop dat de kalmte zal overwinnen.”