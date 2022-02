Universiteiten heropenen in Afghanistan met weinig vrouwen

Een aantal universiteiten in Afghanistan is weer opengegaan, voor het eerst sinds de Taliban de macht in het land in augustus heroverden. Volgens waarnemers zijn er nog weinig studentes te zien. De soennitische extremisten van de Taliban voerden in de jaren 1996 - 2001 een schrikbewind in het land waarbij elk onderwijs voor vrouwen onmogelijk was. De huidige machthebbers stellen geen bezwaar te hebben tegen onderwijs aan vrouwen, zo lang dat gescheiden is van onderwijs voor mannen.