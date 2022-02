De rechtbank in Utrecht doet woensdag uitspraak in een slepende zaak over het faillissement van reisorganisatie Oad. De curatoren en de voormalige eigenaren van Oad, de ondernemersfamilie Ter Haar, eisen een hoge schadevergoeding van Rabobank omdat zij vinden dat de bank verantwoordelijk is voor de ondergang van de touroperator uit het Overijsselse Holten in 2013.