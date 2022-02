Op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 237 nieuwe patiënten met corona opgenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen in één dag sinds 14 december.