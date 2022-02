Gynaecoloog in Leiderdorp gebruikte eigen sperma voor 21 kinderen

Een gynaecoloog in het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp heeft vrijwel zeker zijn eigen sperma gebruikt voor inseminatie van zogenoemde wensmoeders. Zo zou hij de vader zijn geworden van wel 21 kinderen. Dat staat op de site van het Alrijne-ziekenhuis, dat met vestigingen in Leiden en Leiderdorp de opvolger is van het Elisabeth. Alrijne laat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de gebeurtenissen in de jaren zeventig en tachtig.