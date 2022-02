De Japanse farmaceut Shionogi was dinsdag een opvallende stijger op de beurs in Japan. De onderneming zag zijn beurswaarde met bijna 10 procent toenemen nadat een studie uitwees dat een coronapil van het bedrijf effectief bleek te zijn. Het sentiment op de markten in Azië, waar veel beurzen vanwege het Chinese nieuwjaar gesloten bleven, was licht positief.