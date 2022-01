Funda: meer interesse in kantoorruimtes, minder in horecalocaties

De interesse in commercieel vastgoed, zoals kantoren, bedrijfsruimten, horeca en winkels is in het laatste kwartaal van vorig jaar toegenomen. Dat meldt de zakelijke tak van vastgoedplatform funda, funda in business. De interesse in kantoorruimtes is daarbij gestegen, terwijl de interesse in horecalocaties juist weer afnam na een stijging in het derde kwartaal. Dit lijkt volgens funda te komen door de coronamaatregelen, die vanaf half november werden aangescherpt.