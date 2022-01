Hybride bundel over de Biblebelt

Hoeveel alliteraties kun je in één titel stoppen? Dit boek komt ver, zowel in hoofdtitel als in ondertitel. ”Het bevindelijke brein” is deel 6 in de serie ”Biblebelt studies”. Eerdere delen gingen over mediagebruik, kerkgebouwen, orgels, scholen en populisme. Het aantrekkelijke van de serie is dat er vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines gekeken wordt naar een bepaald aspect van de bevolkingsgroep die aangeduid wordt met de geografische term ”Biblebelt”.