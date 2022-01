CU en CDA: wij missen balans in aanpassing abortuswet

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie vinden dat in de voorgestelde aanpassing van de abortuswet een balans ontbreekt tussen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en de rechten van het ongeboren leven. Die balans was er eerder wel, betoogt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker, omdat er een vaste bedenktijd was van vijf dagen. Die vaste bedenktijd wordt zeer waarschijnlijk aangepast. Coalitiepartijen VVD en D66 hebben samen met GroenLinks en de PvdA een initiatiefwet ingediend die deze termijn flexibel maakt. Een arts spreekt met de vrouw af hoe lang de termijn zal zijn.