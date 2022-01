De Tweede Kamer laat weer bezoek toe, zij het nog wat beperkt wegens de coronaregels. Het parlement liet de afgelopen tijd even geen publiek toe, en debatteerde alleen fysiek als het echt noodzakelijk is. Vanaf maandag zijn dagjesmensen en belanghebbenden weer welkom en tot 22.00 uur kan een beperkt aantal bezoekers debatten in de plenaire zaal bijwonen met een mondkapje op.