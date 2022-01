LTO-voorman Sjaak van der Tak is in opspraak geraakt na een appje dat hij afgelopen herfst per abuis naar de verkeerde tuinder heeft gestuurd. Uit het berichtje, dat in handen kwam van Het Financieele Dagblad, zou opgemaakt kunnen worden dat hij de van fraude verdachte tomatenteler Kaaij Brothers heeft proberen te helpen. Van der Tak zou de broers van de afwikkeling van de zaak op de hoogte hebben gehouden.