Het aantal Nederlanders dat dinsdag een tafeltje heeft gereserveerd in een restaurant is „enorm” groot. Dat zeggen restaurantsites The Fork en Eet.nu. Het aantal boekingen is nog groter dan bij de heropening van de horeca vorig jaar mei. Dinsdag werd bekend dat restaurants hun deuren weer mogen openen na een periode van lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.