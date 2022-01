De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, komt woensdag met een rentebesluit. Naar verwachting zal de Fed dan aangeven dat in maart kan worden begonnen met het verhogen van de rente om zo de hoge inflatie tegen te gaan. De Amerikaanse centrale bank had in 2020 de rente nog scherp verlaagd om zo de economische schade door de coronapandemie in te perken.