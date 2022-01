We zitten midden in een energietransitie en nu dreigt er ook nog eens schaarste. ‘Groene’ leveranciers –wind, zon, biomassa– laten ons op de tocht en in de kou staan. Bovendien is het stroomnet niet berekend op de explosief gegroeide vraag naar, en het aanbod van energie. Het kraakt, kreunt en piept aan alle kanten.