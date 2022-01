Royal Dutch Shell heet voortaan alleen nog maar Shell. Het koninklijke predicaat dat sinds eind 19e eeuw aan het olie- en gasconcern verbonden was, is de onderneming nu kwijt. De naam is formeel gewijzigd en dit is ook doorgegeven aan de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam en Londen. Die zullen de wijzigingen binnenkort verwerken.