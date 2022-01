Ziekenhuizen en een revalidatiecentrum hebben zich aangesloten bij het Rotterdamse Klimaatakkoord. „Ieder ziekenhuis had natuurlijk al initiatieven om duurzamer te werken”, vertelt een woordvoerster van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. „Nu bundelen we onze krachten om milieuvervuiling en onze uitstoot te verminderen.”